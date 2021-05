Jessica Paszka ist Mutter einer Tochter geworden. (Getty Images / Joshua Sammer / WireImage)

Mutterglück für Jessica Paszka: Wie die ehemalige „Bachelorette“ via Instagram bekannt gab, hat sie ein gesundes Mädchen zur Welt gebracht. Auf ihrem offiziellen Account teilte sie ein Bild, das eine kleine Babyhand zeigt, die von zwei erwachsenen Händen liebevoll umschlossen wird. Dazu schrieb Paszka: „Welcome Home!“ - und verriet den exotischen Namen der Kleinen: Hailey-Su. Vater des Mädchens ist Paszkas Verlobter Johannes Haller.

Der Reality-TV-Star („Promi Big Brother“, „Bachelor in Paradise“) teilte das Motiv ebenfalls auf seinem Profil und holte zu einer emotionalen Liebeserklärung an seine Tochter aus. „Ich verspreche, dich bedingungslos zu lieben“, schrieb der 33-Jährige. Weiterhin versicherte er, dem Kind „ein Vorbild an Tugend“ zu sein und „deinen Verstand und dein Herz zu nähren“.

Seit 2020 sind Johannes Haller und Jessica Paszka ein Paar. An Heiligabend folgte die Verlobung, und nun kam ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt. (Hannes Magerstaedt / Getty Images)

Auswanderung nach Ibiza geplant

Jessica Paszka und Johannes Haller trafen erstmals 2017 in der Datingshow „Bachelorette“ aufeinander. Damals entschied sich Jessica jedoch noch für einen anderen Mann. Erst 2020 fanden die beiden zueinander und wurden ein Paar. Künftig planen die frischgebackenen Eltern, sich in Ibiza niederzulassen. Haller lebt dort bereits seit knapp einem Jahr und verdient sich mit der Vermietung von Luxus-Yachten seinen Lebensunterhalt. Auch eine Hochzeit dürfte nach der Verlobung am vergangenen Heiligabend nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Zunächst steht für Paszka und Haller jedoch der Start in ein Leben zu dritt mit Töchterchen Hailey-Su an. Angesichts der frohen Kunde gratulierte dem Paar via Instagram eine Reihe Prominenter. Ex-DSDS-Teilnehmerin Juliette Schoppmann kommentierte Paszkas Post wie folgt: „Herzlichen Glückwunsch ihr drei Schätze! Eine wunderschöne 'Kennenlernzeit'. So happy für euch!“ Auch Influencerin Dagi Bee gratulierte, und Reality-TV-Star Gerda Lewis hieß die kleine Hailey-Su willkommen. Unter dem Instagram-Post von Johannes Haller meldeten sich unter anderem Comedian Chris Tall und Influencer Sami Slimani zu Wort.