comp_IMG_9283a.jpg (Hafenrevuetheater / Vocalartisten, Hafenrevuetheater / Manuel Windolf)

Die Palette reicht vom interaktiven Showevent „Dalli Dolli“ bis zu der Revue „Liebe, Last & Fracht“.

Theater Elements to Create Your Own Stage Background (Katrina Brown - stock.adobe.com)

Die Ensemblemitglieder servieren diese Appetithäppchen an wechselnden Standorten – vom Sedanplatz über die Gerhard-Rohlfs-Straße und die Breite Straße bis hin zum Botschafter-Duckwitz-Platz. „Und jeden Freitag steht ein anderes Programm an“, sagt Ulrich Möllmann, der das Hafenrevuetheater zusammen mit Claudia Geerken gegründet hat.

HafenRevueTheater (Hafenrevuetheater)

Los geht es am 29. November mit „Dalli Dolli“. Ulf Albrecht führt durch die Show und tritt damit in die Fußstapfen des legendären Quizmasters Hans Rosenthal, der in den 1970er- und 1980er-Jahren die ZDF-Show „Dalli Dalli“ moderierte. Die Neuauflage des Hafenrevuetheaters lehnt sich an die Ratesendungen „Dalli Dalli“, „Die Montagsmaler“ und „Wer wird Millionär?“ an. Die Besucher des Winter-Spaßes

können mitmachen und eine Aufmerksamkeit gewinnen.

koll überseestadt hafentraum (Lena Häfermann)

Musik ist an den drei Folgeterminen Trumpf. Die Christmas-

Revue ist etwas fürs Herz, zu hören sind Weihnachtslieder, Popballaden und Musicalmelodien. Die Hafenrevue hingegen gleicht einem Best-of dreier Shows des Hafenrevuetheaters: Die Produktionen „Liebe, Last & Fracht“, „Sehnsucht nach dem Hafen“ und „Moderne Hafenzeiten“ machen Laune mit Hits der 1950er- und 1960er-Jahre. Zum Abschluss steht der Auftritt der „A-Cappella-Schläfer“ an – mit Evergreens wie „Ein Freund, ein guter Freund“ und „Merci, Chérie“. Gern geschehen!