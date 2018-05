Durch ihren stetigen Leistungsanstieg wurde sie im Bundesstützpunkt Bremen aufgenommen. Sie war Mitglied der Junioren-Nationalmannschaft und wurde mit der Teilnahme an der Jugend-Europameisterschaft belohnt.

In diesem Jahr schaffte sie den Sprung in die höchste Wettkampfklasse, die Meisterklasse im Einzel. Sie wurde von der Landestrainerin, Birgit Passern, gut vorbereitet. Unter 22 Starterinnen war sie schon mit zwei Geräten unter den Top Ten und mit den Keulen sogar im Finale der besten acht Gymnastinnen in Deutschland. Ein Supererfolg für die 15-jährige Lillie Schupp.