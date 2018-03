Superstar Rihanna schickte die Snapchat-Aktie auf Talfahrt. (Eduardo Parra/Getty Images)

In der PR-Abteilung von Snapchat herrscht derzeit womöglich das Chaos. US-Superstar Rihanna hat in einer Instagram-Story dazu aufgerufen, die App des Unternehmens zu löschen, woraufhin die Aktie abstürzte. Snapchat hatte in einer Anzeige für ein Spiel mit dem Namen „Would you rather“ (Würdest Du eher) mit dem Slogan geworben: „Würdest Du eher Rihanna schlagen oder Chris Brown boxen?“ Die Sängerin schrieb auf Instagram unter anderem: „Ihr habt Geld ausgegeben (...), das vorsätzlich Opfern von häuslicher Gewalt Schande bereitet, um daraus dann einen Witz zu machen!“ Die Snap-Chat Aktie verlor daraufhin 4,7 Prozent an Wert.

Auch Ex-Freund Chris Brown äußerte sich: „Wer das bei Snapchat veröffentlicht hat, gehört geschlagen.“ Das Paar trennte sich, nachdem Brown seine Partnerin in einem Streit verprügelt hatte. Ein Gericht verurteilte den Rapper zu fünf Jahren auf Bewährung. Snapchat entschuldigte sich umgehend für die „ekelhafte“ Anzeige: „Es tut uns leid, dass wir den schlimmen Fehler gemacht haben, sie in unserem Überprüfungsprozess durchgehen zu lassen.“