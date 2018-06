Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Suppe und Kunst in der Rekumer Kirche

FR

Was genau eine Erbsensuppe mit Minze-Limetten-Dip mit der Kunst des Künstlerehepaars Fritz und Hermine Overbeck-Rothe zu tun hat, konnten die Zuhörer in der Rekumer Kirche von Katja Pourshirazi zwar nicht erfahren, aber dafür bekamen Sie spannende Einblicke in die Arbeit der Leiterin des Overbeck-Museums. Wie gewohnt gab es bei der „Suppkultur“ zu einem Süppchen, selbst gebackenem Brot und Getränken einen launigen Talk in der frisch renovierten Rekumer Kirche.