SV Lemwerder bietet zwei neue Kurse an

FR

Lemwerder. Der SV Lemwerder bietet die neuen Kurse Body Weight und Body Power unter der Leitung von Ann-Katrin Stockfleth an. Die Kurse finden in der Milchbar in der Ernst-Rodiek-Halle statt.