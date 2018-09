, bis Freitag, 12. Oktober, können Kinder im Alter von acht bis 14 Jahren immer von 9 bis 16 Uhr in die SVGO-Halle an der Sperberstraße kommen und die verschiedenen Zirkustechniken kennenlernen. „Von Montag bis Donnerstag wird mit viel Abwechslung und Spaß trainiert, und am Freitag ist dann die Generalprobe sowie die Zirkusshow vor Verwandten, Bekannten und Freunden“, beschreibt der Leiter des Camps, Rolf Benecke, grob das Programm.

Trainiert werden Bodenakrobatik, Trapez, Vertikalseil, Balancierseil, Jonglage, Rola-Bola, Balancierkugeln und vieles mehr. „Dabei kommt es nicht nur auf die akrobatischen Fähigkeiten an, sondern es können auch Clownerie, Pantomime und Tanz mit einfließen“, so Benecke weiter. Der Verein sorgt für Mittagessen, die Teilnehmer bringen ihre Getränke selber mit. Das Akrobatikcamp kostet pro Teilnehmer 50 Euro inklusive Mittagessen. Anmeldungen werden bis 28. September in der SVGO-Geschäftsstelle unter Telefon 04 21 / 644 93 61 entgegengenommen.