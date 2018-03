Die Versammlung begann um 19.38 Uhr mit der Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit durch den ersten Vorsitzenden Peter Schlieszies. Anschließend wurde eine Schweigeminute für die verstorbenen Sportkameraden Heinz Kremp und Axel Hense abgehalten.

Im weiteren Verlauf wurden die Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft durchgeführt. Geehrt für 25 Jahre wurden: Sven Guse, Sören Hosang, Matthias Meier, Bernhard Weber, Jörn Asendorf und Bernd Witthuhn. Geehrt für 50 Jahre Mitgliedschaft wurden Hans-Dieter Mertens, Manfred Stellmann und Holger Eggers. Zum Mitglied des Jahres wurde Sascha Fricke in seiner Funktion als Schiedsrichter-Obmann gewählt. Für ihre langjährige Tätigkeit gab es ein herzliches Dankeschön an die scheidenden Vorstandsmitglieder Reiner Bick (Kassenwart) und Mario Schöttler (stellvertretender Vorsitzender). Anschließend wurden die Berichte der einzelnen Abteilungen vorgetragen: Der Bericht des scheidenden ersten Vorsitzenden Peter Schlieszies bezog sich auf die Schwierigkeiten vieler Vereine und auch des SV Baden im Bereich des Ehrenamtes. Er merkte an, dass viele verdiente, altgediente Vereinsmitglieder sich aus dem Ehrenamt zurückgezogen haben und es an Nachwuchs fehlt. Das führe zu einer hohen Arbeitsbelastung der wenigen Verbliebenen. Es wurde darauf hingewiesen, dass nun die Zeit für Nachfolger zwingend gekommen sei. Es wurde mahnend darauf hingewiesen, dass ein Sportverein nur mit einem Miteinander funktioniert.

Die Sportwoche wurde als gelungen bewertet – trotz der erwachsenen Konkurrenz durch den TSV Etelsen und seiner Sportwoche. In seinem Bericht sagte Michael Simon (Spartenleitung Tischtennis), dass die Tischtennisabteilung derzeit einen Aufschwung erlebt; es wurden erstmals drei Herrenmannschaften gemeldet, sportlicher Erfolg hat sich mit einem möglichen Aufstieg der Zweiten Herren ebenfalls eingestellt. Aus den schriftlichen Berichten der Herren-Fußballabteilung geht hervor, dass die kriselnde Erste Herren weiterhin in Schwierigkeiten stecken, die Zweite Herren zeigt sich trotz altersbedingter Strukturschwächen weiterhin stabil. Jürgen Fischer (Spartenleitung Jugend) zeichnete in seinem Bericht ein positives Bild der Jugendabteilung, es wurden 14 Mannschaften gemeldet unter anderem ganz neu und zum ersten Mal eine U6-Mannschaft. In Teilbereichen hat es eine weitere Zusammenarbeit mit Langwedel-Völkersen in Form der JSG Union gegeben. Anschließend erstattete der scheidende Kassenwart Reiner Bick seinen Bericht. Er verwies in seinem Bericht auf einige ärgerliche Kostenpunkte des SV Baden hin. Explizit genannt wurden die Strafen des NFV und die Beitragsretouren die mit 2483 Euro ärgerlich hoch seien. Er wies darauf hin, dass für die Zukunft über eine moderate Beitragserhöhung nachgedacht werden sollte, da für höhere Ausgaben die Budgetlage höchst knapp bemessen ist. Des Weiteren sprach er über die unveränderte Beitragslage und Kostenlage, die sich in einem Gesamteinnahmebestand und Gesamtausgabebestand von 45894,86 Euro ausdrückt. Nach dem Bericht des Kassenwarts kam Kassenprüfer Mirko Wiedemann zu Wort, der über die erfolgte Kassenprüfung Bericht erstattete. Die Überprüfung hat ergeben, dass es nichts zu beanstanden gab. Daraufhin beantragte Bernd Witthuhn die Entlastung des Kassenwartes und des gesamten Vorstandes, die einstimmig erteilt wurde. Nächster Tagesordnungspunkt waren die Neuwahlen im Vorstand. Als erster Vorsitzender wurde Swen Drewes gewählt (keine Gegenstimme, sechs Enthaltungen). Außerdem wurden gewählt: Stellvertretender Vorsitzender Mirko Wiedemann (keine Gegenstimme, eine Enthaltung), Kassenwart Mirko Wiedemann (einstimmig), Stellvertreter Heinz-Willi Balcke (einstimmig), Schriftwart Ralf Schröder (einstimmig), Stellvertreter Sascha Boehnke (einstimmig), Spartenleiter Fußball Tobias Müller (in Abwesenheit, einstimmig), Stellvertreter Ole Brüns (einstimmig), Spartenleiter Tischtennis Michael Simon (einstimmig), Stellvertreter Volker Meyer (in Abwesenheit, einstimmig), Jugendobmann Jürgen Fischer (einstimmig), Stellvertreter Tobias Bauer (einstimmig), Ehrenrat Horst Meyer, Dieter Böse und Horst Schaller (einstimmig), Ehrenrat-Ersatz Mario Schöttler und Peter Schlieszies (einstimmig), Sozialwart Horst Meyer (einstimmig), Stellvertreter Andreas Lührs (einstimmig), Festausschuss Andre Bahr, Pascal Rauer, Marco Buchholz und Marco Schierloh (einstimmig), Kassenprüfer Horst Meyer und Heiko Wilkens (einstimmig), Schiedsrichter-Obmann Sascha Fricke (einstimmig), Pressewart Sönke Jordt (einstimmig), IT-Admin Stefan Kübler und Ole Brüns (keine Gegenstimme und eine Enthaltung), Platzwart Swen Drewes (keine Gegenstimme, eine Enthaltung). Anträge wurden nicht gestellt und auch zum Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ gab es keine Wortmeldungen.