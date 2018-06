Mit dabei war die THW-Jugendgruppe aus Syke, die beim Wettkampf an dem Sonnabend den ersten Platz belegte.

Die THW-Jugend Syke traf sich am Freitag mit 16 Junghelferinnen und Junghelfern sowie zwei Betreuern im Ortsverband (OV), um nach dem Verladen der Ausstattung zum Zeltlager aufzubrechen. Neben den Sykern waren sechs weitere THW-Jugendgruppen aus dem Bezirk Verden angereist.

An dem Sonnabend stand der jährliche Bezirksjugendwettkampf bei angenehmen Temperaturen auf dem Plan. Neben THW-spezifischen Aufgaben gab es auch abwechslungsreiche spielerische Aufgaben, die es für die Jugendgruppen zu bewältigen galt. Nach dem Mittagessen folgte die Abnahme des Leistungsabzeichens in Bronze, welches sich mit der Leistungsspange der Jugendfeuerwehr vergleichen lässt. Aus der Syker Jugendgruppe nahmen die Junghelfer Henrik Albers und Daniel Schneider an der Prüfung teil. Beide haben die Prüfung mit Bravour bestanden.

Abends stand die Siegerehrung vom Wettkampf an. Die Verkündung der Platzierungen übernahm der Leiter der THW-Regionalstelle Verden Fabian Schaffhausen. Besonders spannend machte er es als es um den zweiten und ersten Platz ging, denn „der zweite Platz geht an eine Jugendgruppe aus dem Landkreis Diepholz mit dem Buchstaben S am Anfang“, so Fabian Schaffhausen. So blieb es bis zuletzt spannend, ob die Sulinger oder die Syker den ersten Platz ergatterten. Schlussendlich war der Jubel groß, als klar war, dass die THW-Jugend Syke es auf die höchste Stufe des Treppchens geschafft hatte. Diese großartige Leistung wurde am Abend gebührend gefeiert.

An dem Sonntag wurden dann die Zelte wieder abgebaut und nach der Verabschiedung durch die Regionalstelle Verden sowie der Bezirksjugend ging es mit dem Pokal im Gepäck zurück in die Heimat. An dieser Stelle dankt die OV-Führung allen Helfern, Förderern und Unterstützern der THW-Jugend Syke. Nur dadurch ist der Jugendgruppe dieser Erfolg gelungen. Ein besonderer Dank gilt dem Ortsjugendleiter Marvin Gnevkow für sein Engagement in der Jugendarbeit.