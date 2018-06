Am nächsten Morgen war die Weiterfahrt nach Saint Malo. Die bretonische Hafenstadt bot mit ihrer aus Stein gebauten Umwallung das Bild einer mittelalterlichen Seefestung. Das Hotel war in bester Lage zum Hafen und die Stadt lud die Landfrauen einige Zeit zur Erkundung der näheren Umgebung ein. Der heilige Berg von Mont Saint Michel konnte und durfte auf dieser Reise natürlich nicht fehlen. Auf einem riesigen Granitblock von 900 Metern Umfang und 75 Metern Höhe ragt dieses einstige Kloster wie eine Festung aus dem Meer. Sehr beeindruckend und imposant für die Reisenden.

Doch schon am nächsten Tag hieß es sehr früh aufstehen, um mit der Fähre nach Jersey zu fahren. Nach der Ankunft hieß es Uhren umstellen und schon wieder saßen die Landfrauen in einem Kleinbus der Insel. Der Reiseleiter Richard aus Amsterdam, den es vor vielen Jahren auf die Insel Jersey verschlagen hat, konnte auf seine freundliche und nette Art sehr viel über die Insel erzählen. Auf der Inselrundfahrt wurde schnell klar, warum nur kleine „niedliche“ Busse auf Jersey fuhren. Die schmalen Straßen lassen kaum Gegenverkehr zu. Doch es geht auf den Inseln tatsächlich auch ohne hupen oder schimpfen. Recht schnell übertrug sich diese entspannte Stimmung auf die Landfrauengruppe.

Die Nachbarinsel Guernsey verzauberte ebenfalls mit ihrem entspannten Charme. Die Landfrauen stellten sich abends oft die Frage: Welche der Insel am schönsten sei? Beide, war das Ergebnis.

Ebenfalls überraschte die Landfrauen, wie großartig organisiert der Fährtransport und der Bustransfer zu den Hotels auf den Inseln mit der Gruppe funktionierte – ruhig, pünktlich und überall die liebenswerte Freundlichkeit. Bei strahlendem Sonnenschein hieß es nach vier Tagen Abschied nehmen. Doch es standen noch zwei Tage Paris an. Einen krassen Kontrast dieser Länder bemerkten die Landfrauen, denn Großstadtleben mit vielen Touristen aus aller Welt ist schon ein großer Unterschied zu den gemütlichen Inseln. Doch Paris hat seinen Charme nicht verloren, die Stadt der Modemacher und Düfte, da durften ein kleiner Abstecher in das Parfummuseum „Fragonard“ und eine Seine-Schifffahrt nicht fehlen. Der letzte Abend in Paris endete mit einer Tour im Montmartre-Viertel und einer Fahrt um den Eifelturm.

Am nächsten Morgen stiegen die Reisenden zwar müde, doch sehr zufrieden in den Reisebus ein, um die Heimreise anzutreten.