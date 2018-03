In der Depotgesamtwertung errang das Team „BörsenBrötchen“ von der Realschule Syke souverän den ersten Platz.

Auch im Geschäftsgebiet der Kreissparkasse Syke beteiligten sich über 300 Schüler in 100 Teams.

Der deutsche Aktienindex Dax hat mit seinen Höhenflügen und der neuen Bestmarke nicht nur die Anleger erfreut, sondern auch die Teilnehmer der 35. Spielrunde beim Planspiel Börse der Sparkassen. Doch auch diese besondere Börsensituation war kein Selbstläufer. Mit sorgfältiger Recherchearbeit gelang es den Siegerteams, die aussichtsreichsten Wertpapiere auszuloten und ihr virtuelles Depot gewinnbringend zu vermehren. Deutschlandsieger bei den Schülern wurde das Team „0815er“ von der Kreissparkasse Biberach mit 60 253,85 Euro. Auch die Ergebnisse der Schüler im Geschäftsgebiet der Kreissparkasse Syke können sich sehen lassen. In der Depotgesamtwertung errang souverän das Team „BörsenBrötchen“ von der Realschule Syke den ersten Platz. Die Gruppe investierte unter anderem in Amazon, Alphabet Inc. und die Deutsche Post AG.

Marketingmitarbeiter Dennis Landt gratulierte den Gewinnern: „Ein wichtiges Anliegen unserer Sparkasse ist die Förderung finanzieller Bildung bei jungen Menschen. Auf spielerische Art ermutigt gerade das Planspiel Börse die Teilnehmer, sich mit der Börse, wirtschaftlichen Zusammenhängen und Finanzthemen zu beschäftigen. Von dem erworbenen Wissen können die Teilnehmer profitieren, wenn sie in Zukunft eigene Finanzentscheidungen treffen müssen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Teilnehmer mit großem Engagement bei der Sache waren.“ Das Team „ALBNIGGRIE“ von der KGS Moordeich sicherte sich mit einem Depotwert von 54 414,46 Euro den zweiten Platz im Gesamtranking. Den dritten Platz erreichte mit einem Depotwert von 53 339,43 Euro die Gruppe „9g3 Boys“ vom Gymnasium Bruchhausen-Vilsen.

Die zehn erfolgreichsten Teams der Spielrunde wurden jetzt in die Kreissparkasse Syke zu einer feierlichen Siegerehrung eingeladen. Die besten drei Teams wurden zudem mit Geldpreisen belohnt. Für alle anderen gab es mindestens einen Gutschein für ein gemeinsames Pizzaessen, sodass niemand mit leeren Händen nach Hause ging.

Wer sich weiterhin mit der Börse beschäftigen möchte, findet auf der Homepage der Kreissparkasse Syke viele aktuelle Börseninformationen. Und wer gerne auch bei der nächsten Spielrunde teilnehmen möchte, der sollte sich schon mal den 26. September 2018 als Starttermin notieren. Mehr Informationen gibt es unter www.ksk-syke.de, bei www.planspiel-boerse.de oder auch auf www.facebook.com/planspielboerse sowie auch auf Twitter (@planspielboerse).