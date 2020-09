„Noch nie so bereit“

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Sylvie Meis heiratet am Wochenende in Italien ihren Niclas

Die 42-Jährige kündigt eine kurze Instagram-Pause an. Sie will sich ganz auf den Moment konzentrieren, wenn ihrem Verlobten am Wochenende das Jawort gibt.