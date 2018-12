Der Tabellenführer: Frank-Martin Stahlberg (von links), Gina Wisotzky, Christina Windt, Rieke Lütjen, Trainer Helmut Blanken, Helma Blanken, Sven Ole Assmus, Hannah Petersen, Matthias Märkl, Christina Blanken, Jessika Stahlberg und Marc Hannwacker. Bei dieser Aufnahme fehlten Nael Winkler und Robin Lieschen.

In heimischer Halle ließ der Tabellenführer keine Punkte liegen.

Gegen die Lucky Looser konnte Trainer Helmut Blanken, der in den vergangenen Jahren auch das Damenteam des SVH in der Bezirksliga erfolgreich gecoacht hatte, auf nahezu den kompletten Kader des Mixed-Teams zurückgreifen; nur Außenangreifer Robin Lieschen musste krankheitsbedingt pausieren.

Gegen den Tabellendritten setzten die Akteure des SV Hüttenbusch ein Zeichen. Immer wieder gelangen effektive Angriffe, und der Block war für den Gegner eine nur schwer zu überwindende Hürde. Hier ragte besonders Matthias Märkl heraus. Insgesamt machte sich das Training bemerkbar, in dem die Mannschaft immer wieder die Aufstellungen eingeübt hatte, sodass jedem aus der Schlechtschmetterfront jederzeit klar war, wo sein Aktionsbereich war und die Mannschaft als homogene Einheit agierte. So ging der erste Satz klar mit 25:16 an den SVH.

Im zweiten Satz gab es kleinere Konzentrationsschwierigkeiten, sodass es enger wurde als erhofft. Dennoch setzte sich die Heimmannschaft mit vier Punkten Vorsprung durch, was mit Applaus honoriert wurde. Im dritten Satz war die Konzentration wieder voll da, und dem deutlichen Satzgewinn von 25:18 stand nichts mehr im Wege.

Im Spiel gegen Mixed Pickles stellte Helmut Blanken die Mannschaft um, damit möglichst alle Spieler zum Zuge kommen konnten. Den ersten Satz begannen die Hüttenbuscher dann recht nervös, und mehrere Bälle gingen verloren. Im Angriff landeten Schläge mehrfach knapp im Aus, und die Annahme hatte größere Probleme mit den guten Angaben der Grolländer. Nach kurzer Zeit lag die Schlechtschmetterfront bereits mit 7:15 hinten, und der Trainer sah sich gezwungen zu reagieren, um Ruhe in das Spiel zu bringen.

Sven Ole Assmus kam als Mittelblock zurück und Christina Blanken als Außenangriff. In der Folge fing sich die Mannschaft wieder, und nach intensivem Kampf konnte der Satz noch knapp mit 25:22 gewonnen werden. Für die Mixed Pickles lief es zudem suboptimal, als sich einer ihrer Spieler so sehr am Daumen verletzte, dass er im weiteren Spielverlauf nicht mehr eingesetzt werden konnte.

Im zweiten Satz wechselte Blanken wieder zurück, und es lief gut für die Mannschaft. Nach leichter Führung zum 11:9 konnten beim Aufschlag von Frank-Martin Stahlberg 13 Punkte in Folge gewonnen werden. Einmal wechselte das Aufschlagrecht noch, dann war auch dieser Satz im Kasten. Helmut Blanken bewies Übersicht mit seinen Aufstellungen und Auswechslungen, sodass der letzte Satz fast zur Formsache wurde und mit 25:8 an die Heimmannschaft ging.

Im dritten Spiel des Tages setzten sich schließlich die Mixed Pickles mit 3:1 gegen die Lucky Looser durch.