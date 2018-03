Tanzsportclubs Brinkum

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Tänzer auf Boßeltour

FR

Selbst die eisigen Temperaturen am vergangenen Wochenende konnten die Tänzerinnen und Tänzer des Tanzsportclubs Brinkum nicht davon abhalten, eine seit 18 Jahren gepflegte Tradition fortzuführen. Knapp zwei Dutzend Mitglieder trafen sich am Nachmittag, um sich in Ristedt auf einer fünf Kilometer langen Strecke zu messen.