Denn an diesem Sonnabend findet die Herbstshow der Tanzabteilung statt, bei der die verschiedenen Gruppen ihr Können präsentieren wollen. Die Show soll die vielfältigen Tanzmöglichkeiten im TSV Lesum-Burgdamm aufzeigen und hat das Ziel, mehr Menschen in Lesum zur Bewegung mit Musik zu begeistern. Die kleinen und großen Tänzer und Tänzerinnen des Vereins haben dafür gemeinsam mit ihren Trainerinnen ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt und freuen sich, wenn viele Zuschauer kommen.

Die Kindergruppen haben intensiv geübt und wollen mit kreativem Kindertanz und Ballett die Herzen erwärmen. Die jugendlichen Gruppen wollen mit ausgefeilten Hip-Hop- und akrobatischen Cheerleading-Choreografien die Zuschauer zum Staunen bringen. Und die reiferen Jahrgänge wollen zeigen, dass man bei internationalen Tänzen oder beim Diskofox Spaß haben kann. Tanzen ist nämlich ein Sport, der für alle Altersklassen geeignet ist. Abgerundet wird die Veranstaltung mit einem opulenten Kuchenbüffet, Kaffee und Tee. Wer also herausfinden möchte, ob das Angebot der Tanzabteilung des TSV Lesum-Burgdamm für seine Kinder oder für sich selbst passt, ist herzlich eingeladen. Aber auch wer nur einen schönen Samstagnachmittag verbringen und das Können der Aktiven bestaunen will, ist sehr willkommen. Die Show findet am Sonnabend, 8. September, ab 15 Uhr im Sportzentrum Bördestraße statt. Der Eintritt ist frei, Kaffee, Tee und Kuchen werden gegen eine Spende abgegeben. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.tsv-Lesum-Tanzen.de.