Oktober, um 19 Uhr und am Sonntag, 28. Oktober, um 16 Uhr zeigt das vielfach ausgezeichnete Projekt die aktuelle Produktion „Bis zum Horizont und weiter …“ im evangelischen Gemeindehaus Am Hohen Kamp in Bruchhausen-Vilsen. Das Tafeltheater lebt und spielt damit nunmehr im zehnten Jahr. Die zusätzlichen Vorstellungen sind ein schöner ökumenischer Schulterschluss und bieten Menschen, die die Premierentermine verpasst haben, die Gelegenheit, die Präsentation zu besuchen. Vorbestellungen ab sofort unter Telefon 0 42 53 / 920 11 beim Verein Land und Kunst. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.