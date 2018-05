Von 11 bis 17 Uhr präsentieren sich auf dem Gelände im Neuen Deichhorst wieder zahlreiche Organisationen und Vereine beim „Tag der Helfer“. Insgesamt wirken an dem Spektakel über 300 Menschen mit. Erstmals mit dabei ist auch die Polizei, die sich an dem Tag präsentieren wird. Sie wird nicht nur mit einem Überschlagssimulator und Spezialfahrzeugen aufwarten, sondern kommt auch mit einer Reiterstaffel und wird Vorführungen der Schutzhunde zeigen. Ab etwa 15 Uhr wird außerdem der Polizeihubschrauber „Phönix“ auf dem Gelände landen, sofern er gerade nicht einsatzbedingt gebraucht wird. Zu den Highlights an dem Tag gehört auch wieder ein Lastwagen-Fahrsimulator, jede Menge historische Einsatzfahrzeuge sowie die drei Rettungshundestaffeln, die auf einer gemeinsamen Aktionsfläche ihr Können zeigen.