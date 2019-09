Kunstschaffende erklären ihre Werke. (Klaudia Krohn (frei für OHZ live))

Oktober Künstler aus Osterholz-Scharmbeck und Ritterhude ihre Ateliers. Dies bietet Kunstinteressierten die einmalige Gelegenheit, ihnen beim Arbeiten über die Schulter zu schauen oder sie in ihrem schöpferischen Umfeld zu erleben. In diesem Jahr stellen 28 Künstler ihre Arbeiten aus vielen Bereichen vor. Darunter Malerei, Grafik, Zeichnung, Illustration, Fotografie, Film, Skulpturen, Objekte, Keramik und mehr.

Bei einem Besuch vor Ort gibt es die Möglichkeit, mit den Künstlern über ihre Werke ins Gespräch zu kommen und näheres zu ihrer Arbeitsweise zu erfahren. So zeigen die Kreativen beispielsweise welche Materialien, Techniken und Herstellungsweisen sie einsetzen.

Besucher in den Offenen Ateliers auf Gut Sandbeck in den bei den Arbeiten von Hartmut Balke (Malerei; Zeichnung) (Maximilian von Lachner, Maximilian von Lachner / www.maximilianvonlachner.de)

Auch in diesem Jahr sind wieder auswärtige und befreundete Kollegen in den Ateliers zu Gast. So lassen sich nicht nur die Arbeiten ansässiger Künstler, sondern auch solche von überregionalen Kunstschaffenden kennen lernen. Zudem zeigen einige Künstler wie auch Kursleiter auf Gut Sandbeck ihre Arbeiten. Dort gibt es auch nähere Informationen über die Teilnehmenden und die Standorte der jeweiligen Ateliers.

Der Tag der offenen Ateliers findet am Donnerstag, 3. Oktober, zwischen 11 und 18 Uhr statt. Der Eintritt ist frei. Mehr Informationen gibt es im Internet unter der Adresse www.kunstverein-osterholz.de.