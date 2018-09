Modellbahnfahrtag in Grohn

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Tag der offenen Miniaturwelt

FR

Bremen-Nord. Am Sonntag, 7. Oktober, in der Zeit von 10 bis 17 Uhr veranstalten die Modelleisenbahnfreunde Bremen einen öffentlichen Modellbahnfahrtag in ihrem Vereinsheim auf dem Campus der Jacobs University Bremen in der Bruno-Bürgel-Straße in Grohn.