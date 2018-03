Es können beispielsweise auch Blicke in die Werkstatt geworfen werden. (Tischlerei Wessling)

Die Liebe zu

alten Gebäuden ist es auch, die sich in der Spezialisierung des 1933 gegründeten Familien-

unternehmens niederschlägt. Diese liegt beim Nachbau von historischen Fenstern und Türen, welche die Handwerksexperten in der hauseigenen Werkstatt

anfertigen. Doch auch wenn es in Sachen Tür und Fenster um aktuelle Trends, Materialien und moderne Elemente geht, sind Nils Weßling und sein Team die richtigen Ansprechpartner.

Wer neugierig ist, wie es hinter den Kulissen des Innungs­betriebes aussieht, hat die Möglichkeit, dies am 7. April zu erkunden. Denn dann lädt die Tischlerei zum Tag der offenen Tür ein und macht einen Blick in die Werkstatt möglich. Gleichzeitig findet ein Lagerverkauf statt bei dem aussortierte Mustertüren aus der Ausstellung sowie übrig gebliebene Türen und Fenster angeboten werden. Auch verschiedene Fenster- und Türgriffe werden an diesem Tag preisgünstig zu haben sein.

Tischlerei Weßling GmbH, Steinacker 7, 28717 Bremen-Lesum. Telefon: 04 21 / 60 19 13. Weitere Informationen im Internet: www.tischlerei-wessling.de.