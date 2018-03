März, von 13 bis 17 Uhr ein.

In dieser Welt der schönen Dinge übt die Manufaktur der Goldschmiedin Friederike Alostad ihr traditionelles Handwerk aus. Ob individueller Schmuck gewünscht wird oder das Lieblingsstück aufgearbeitet werden soll: Bei Friederike Alostad sind Kunden in den allerbesten Händen. „Haben Sie schon einmal an die Umarbeitung von Erbschmuck gedacht, beispielsweise zu einem Anhänger in Form eines Engels oder Kreuzes – gerade zur Konfirmation eine zauberhafte Idee, um Ihr eigenes Material zu einem ganz persönlichen, unverwechselbaren Schmuck werden zu lassen, zu einem Bekenntnis für Ihre Liebsten und Ihre Vorfahren? Besonders reizvoll ist die Kombination mit Perlen, Korallen oder Edelsteinen und die kreative Gestaltung der Oberfläche des Materials, ob poliert, mattiert oder graviert“, regt Friederike Alostad an.

Mit derselben Begeisterung bietet die Portugiesin Manuela Silveira in der Zaubernuss-Welt unter anderem portugiesische Spezialitäten an – dazu gehören außerdem erlesene Weine, Olivenöle, mit frischen Kräutern aromatisierte Meersalze, Fisch-Konserven und diverse Pflegeprodukte, beispielsweise aus Eselsmilch.

Nach der kürzlich erfolgten Umgestaltung der Räumlichkeiten erstrahlt das neue Sortiment an liebevoll ausgesuchten Produkten besonders. Dazu gehören Keramikprodukte aus Portugal, Wohn- und Gartenaccessoires. Topfpflanzen und floristische Kleinkunst runden das Produktportfolio ab.

Der neue Wohntrend orientiert sich an Natur, Pflanzen, Wald und Tropen, insbesondere erfährt die Zimmerpflanze ein Comeback. So bestimmen saftige Grüntöne den Raum – von Bambus, Palmen und rankenden Pflanzen kann es nicht genug geben. Auch bei der Dekoration gestaltet es sich in dieser Saison mehr als üppig – Vasen, Töpfe, Kerzenständer und vieles mehr können eine eigene individuelle Wohnlandschaft ergeben, erläutert Manuela Silveira, die mit ihrem Team auch Tipps und Gestaltungsmöglichkeiten zum Thema Ostern und Frühling gibt.

Die Zaubernuss-Welt an der Martinsheide 19 präsentiert am 3. März erlesenes Handwerk, Tradition und Lebenskultur. Besucher können von 13 bis 17 Uhr köstliche Weine, Öle und weitere Spezialitäten sowie vor Ort frisch gebackene Brötchen aus dem Holzbackofen kosten.

Alle Fragen rund um die neuen Produkte und individuelle Schmuckideen beantworten Manuela Silveira und Friederike Alostad gern, und wer an diesem Sonnabend verhindert ist, sei darauf hingewiesen, dass weitere derartige Events am 16. Juni, 8. September und 4. November dieses Jahres stattfinden werden.