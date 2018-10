Was Washington schlicht ein „Anerkennen der Realitäten“ nennt, droht eine schwere Eskalation in Nahost und ein Ende des Friedensprozesses nach sich zu ziehen. Unisono meinen „New York Times“, „Washington Post“, Thinktanks in Washington und erfahrene Nahost-Verhandler: Wer als glaubwürdiger, unabhängiger Unterhändler auftreten wolle, dürfe sich nicht auf eine Seite schlagen. Genau das aber habe Trump nun getan, auch wenn er mit der weiter verzögerten Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem noch Spielraum lasse. Er habe über Jahrzehnte aufgebautes politisches Kapital verspielt. Massiv beschädige er die Glaubwürdigkeit der USA.

Das Weiße Haus sieht das freilich anders. Regierungsmitarbeiter lassen sich dahingehend übersetzen, der Nahost-Konflikt sei so festgefahren, dass die Aktion des Präsidenten wie das optimistische Öffnen eines großen Fensters zu verstehen sei. Misst man die ersten Reaktionen der Welt an dieser Theorie, hat Washington diese Sicht ziemlich exklusiv.

Als „ultimativen Deal“ hat Trump eine Friedenslösung für Nahost bezeichnet. Nun müssen die USA dort gleichzeitig Schadensbegrenzung betreiben, Trumps Schritt als frischen Wind verkaufen, einer möglichen Gewaltwelle vor Ort ins Auge sehen und klarmachen, wie man sich das weiter so vorstellt mit dem Frieden. Wie dieses mehrdimensionale Schachspiel aufgehen soll, scheint rätselhaft.

Trump selbst gab sich in der Jerusalem-Frage immer eindeutig. Im März 2016 schon hat er vor der pro-israelischen Lobby-Organisation AIPAC in Washington als Kandidat exakt das angekündigt, was er nun als Präsident umsetzt. Der Newsletter Axios schrieb, auf diese politische Standfestigkeit sei Trump stolz. Seine gerade Haltung solle den Präsidenten in der Weltpolitik als verlässlichen Führer zeichnen, davon wolle Trump profitieren. Trump, so streut es das Weiße Haus, liege Frieden in Nahost weiter am Herzen. Sein Schwiegersohn Jared Kushner solle unbedingt weiter verhandeln, der Plan sei ja noch lange nicht fertig. Um die Palästinenser nicht komplett zu verprellen, hieß es, Trump werde sich nun doch zu einer Zweistaatenlösung bekennen – wie Bill Clinton, wie George W. Bush, wie Barack Obama. Die Situation ist zu dynamisch, um sicher zu sein, wie sich das nach der Jerusalem-Entscheidung auswirken wird.

Die Mitglieder von Israels rechts-religiöser Regierung fühlen sich durch Trumps Pläne in ihrem kompromisslosen Kurs in dieser Frage bestätigt. Sie reagierten am Mittwoch entsprechend euphorisch. Regierungschef Benjamin Netanjahu sprach von Unterstützung „für unsere nationale und historische Identität“. Der Geheimdienstminister Israel Katz feierte den Mittwoch als „historischen Tag“.

Die Palästinenser dagegen sind wütend und entsetzt, sie sehen Trump als zündelnden Chaosstifter. Die Politikerin Hanan Aschrawi kritisierte einen „verantwortungslosen und gefährlichen Schritt, der die Chancen auf Frieden, Stabilität und Sicherheit für unbestimmte Zeit zerstören wird“. Sie warnte vor einem „religiösen Krieg“ in der Region und darüber hinaus. Mehrere palästinensische Gruppierungen riefen von Mittwoch an zu drei „Tagen des Zorns“ auf. In der Nähe von Bethlehem kam es zu einer Konfrontation zwischen Palästinensern und israelischen Soldaten. In Gaza zündeten Hunderte Demonstranten Trump-Bilder und US-Flaggen an.

Mit seiner Ankündigung hat Trump etwas geschafft, was sonst im Nahen Osten selten passiert: Selbst die größten Erzfeinde der Region sprechen mit einer Stimme. Das sunnitische Königreich Saudi-Arabien verurteilte den Plan des US-Präsidenten genauso wie sein schärfster Rivale, der schiitische Iran. Neue Nahost-Friedensverhandlungen erschwert er mit seinen Plänen merklich. Saudi-Arabien gilt manchen als Schlüsselland, das helfen könnte, eine Einigung im Nahen Osten zu ermöglichen.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und der jordanische König Abdullah II. warnten vor einer Eskalation der Gewalt im Nahen Osten. „So ein Schritt wird nur in die Hände der Terrororganisationen spielen“, sagte Erdogan. „Niemand hat das Recht, wegen seiner persönlichen Ambitionen mit dem Schicksal von Milliarden Menschen zu spielen.“ Erdogan fügte hinzu: „Von hier aus will ich an die ganze Welt appellieren: Man sollte jeden Schritt vermeiden, der den rechtlichen Status Jerusalems verändert.“ König Abdullah II. erklärte nach einem Treffen mit Erdogan in Ankara: „Die Rechte der palästinensischen Muslime und Christen in Jerusalem zu ignorieren, würde nur den Extremismus weiter anheizen.“ Zur Zweistaatenlösung gebe es keine Alternative. „Jerusalem ist der Schlüssel zu jedem Friedensabkommen und der Schlüssel zur Stabilität der gesamten Region.“

Neben der Türkei hatten mit Deutschland und Frankreich weitere Nato-Verbündete Trump eindringlich davor gewarnt, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen. Pakistan verurteilte den Schritt ebenfalls scharf. Die Arabische Liga berief eine Dringlichkeitssitzung für Sonnabend in Kairo ein. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel befürchtet eine „sehr gefährliche Entwicklung“, sollten die USA Jerusalem anerkennen. In der Europäischen Union bleiben viele überzeugt, eine Zwei-Staaten-Lösung müsse das Ziel bleiben.