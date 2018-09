Bei allerbestem Wetter fuhr ein vollbesetzter Reisebus mit den Landfrauen Osterholz-Scharmbeck ins „Alte Land“. Schon unterwegs leuchteten links und rechts der Straßen die roten Äpfel auf den Bäumen. Nach einer kurzen Pause am Stader Sand ging es dann zu einem leckeren und reichlichen Mittagessen in das direkt an der Elbe liegende Lokal „Fährhaus Twielenfleth".

Weiter ging die Reise nach York. Im Obstparadies Schuback fand dann eine Führung über die Apfelplantage statt. Es wurde einiges erklärt über Apfelsorten, Obstbaum-Schnitt, Dünger und die Pflege der Anlage. Wer nicht so weit laufen konnte oder wollte, durfte sich solange in einem wunderschönen und mit vielen Sitzgelegenheiten ausgestattetem Rosengarten aufhalten. In einer hübsch gestalteten und zu einem Veranstaltungsraum umgebauten Lagerhalle war dann für alle der Kaffeetisch gedeckt. Dazu gab es unter anderem frisch gebackenen Apfelkuchen.

Es blieb noch genügend Zeit zum Einkaufen im Hofladen oder um sich ein paar Anregungen für den Garten zu holen, bevor es wieder zurück nach Hause ging. Man sah es den Gesichtern der Frauen an, dass alle diesen schönen Tagesausflug genossen haben.