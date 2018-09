Die Fahrt in einem komfortablen Reisebus begann bei gutem Wetter um 8 Uhr am Bahnhof in Osterholz-Scharmbeck. Ein erstes Erlebnis für den einen oder anderen Teilnehmer war das Übersetzen über die Elbe mit der Fähre Wischhafen-Glückstadt. Dann setzte sich die Fahrt fort durch Schleswig-Holstein, dem Bundesland, in dem laut neuerer Untersuchung die Leute am glücklichsten sind, hin zum Reiseziel.

In Friedrichstadt angelangt lernten die Reisenden auf einem historischen Stadtgang durch ihre sachkundigen Stadtführer die Geschichte des Städtchens kennen, das heute nur knapp 2500 Einwohner zählt. Friedrichstadt wurde 1621 von Herzog Friedrich III von Schleswig-Gottorf gegründet. Die Stadt sollte nach seinem Plan zu einer Handelsmetropole wie Hamburg oder Amsterdam entwickelt und Teil einer von Portugal über Russland bis nach Ostindien reichenden Handelslinie werden. Aus dem Plan wurde zwar nichts, aber dadurch, dass der Fürst zum Aufbau der Stadt holländische Religionsemigranten kommen ließ, die ihre Häuser im Stil der niederländischen Backsteinrenaissance erbauten, wurde Friedrichstadt zur „Holländerstadt“ und zu einem großartigen Kulturdenkmal. Weil Friedrich III Religionsfreiheit garantierte, etablierten sich in der Stadt bis zu 15 Religionen. Sie wurde zur Stadt der Toleranz.

Dem Stadtrundgang folgte ein gemeinsames Mittagessen in dem Restaurant „Altes Amtsgericht“. Anschließend hatten die Reiseteilnehmer noch Gelegenheit, sich für eine Weile selbstständig in der Stadt umzusehen. Am Nachmittag vermittelte eine Grachtenfahrt in einem Schiff mit großen Fenstern und Glasdach den Fahrgästen von der Wasserseite her einen eindrucksvollen Blick auf die Altstadt. Angesteuert wurden auch der Neue und der Alte Hafen sowie der Sportboothafen. Der Schiffsführer hielt mit Informationen und Anekdoten über Begebenheiten aus Geschichte und Gegenwart der kleinen und doch so interessanten und sehenswerten Stadt nicht zurück. Bei der Rückkehr am Abend nach Osterholz-Scharmbeck konnten die Teilnehmer der Tagesfahrt nach Friedrichstadt auf einen ausgefüllten und interessant verlaufenen Tag zurückblicken.