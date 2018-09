In diesem Jahr führte die Tagesfahrt des TV Baden nach Schwerin. Bei schönstem Sonnenschein genossen sie die Stunden in der Mecklenburgischen Landeshauptstadt. Die einstündige Führung durch das Schloss Schwerin war sehr interessant und informativ. So erfuhren die Teilnehmer, dass das heutige Schloss um 965 auf einer kleinen Insel im Schweriner See errichtet wurde. Der tiefgreifende Um- und Neubau in den Jahren 1845 bis 1857 ist nach den Plänen von vier bedeutenden Architekten entstanden. Das Schloss dient heute unter anderem auch als Sitz des Landtages von Mecklenburg-Vorpommern. Aufgrund seiner romantischen Erscheinung wird das Schweriner Schloss auch „Neuschwanstein des Nordens“ genannt.

Nach der Führung gab es ein Mittagessen in einem urigen Restaurant mit eigener Bierbrauerei . Anschließend hieß es dann „Leinen los"! Es folgte ein Schiffstörn. Die Fahrt ging über den Innensee-Heidesee und Ziegelsee, zwischen den Inseln Kaninchen- und Ziegelsee am Zippendorfer Strand vorbei. An Bord gab es Kaffee und Kuchen zur Stärkung. Nach einem erlebnisreichen Tag traf die Gruppe gut gelaunt wieder in der Heimat ein.