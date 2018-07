Bei zehn Teilnehmern wählte man den Jeder-gegen-Jeden-Modus, sodass alle Schützen neun Spiele mit je fünf Schuss absolvierten. Die Kontrahenten gingen diesmal paarweise auf den Schießstand und begannen gleichzeitig, um die Spannung zu erhöhen. Dabei sah man viele knappe Spiele sowie tolle Leistungssteigerungen. Frank Kröger etwa startete mit 42 Ringen und konnte sich in den weiteren Spielen bis auf 47 Ringe steigern, was Heinrich Asendorf in einem Fall allerdings mit 50 Ringen zu kontern wusste. Asendorf überzeugte ohnehin durch eine sehr solide Leistung mit Serien von 48 bis 50 Ringen. Am gesamten Abend musste er sich nur Rita und Ekkehard Franke geschlagen geben. Trotzdem setzten sich durch gute Punkteverhältnisse auch noch Holger und Waltraut Drosdek, die konsequent gute Schussbilder zeigten, auf die vorderen Plätze. Am Ende des Abends stand aber verdient Ekkehard Franke ganz oben auf dem Siegertreppchen und sicherte sich den Tagessieg. Er verlor nicht ein Spiel und musste nur ein Unentschieden gegen Holger Drosdek in Kauf nehmen. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Waltraut und Holger Drosdek.

Die Organisatoren freuten sich über die zahlreichen Teilnehmer und bedankten sich bei den Helfern Renate Drosdek und Andrea Mischke, die mit den Auswertungen alle Hände voll zu tun hatten. Jetzt ist man gespannt auf die nächsten Spieltage im Vereinsheim. Durch das Punktesystem können Interessierte jederzeit einsteigen und sind herzlich eingeladen. Aber auch Besucher sind gern gesehen. Informationen gibt es unter Telefon 0 44 06 / 571 76 (Andrea Mischke), per E-Mail bei Christian Pieper (christian.pieper@ssv-weserdeich.de) oder auf www.ssv-weserdeich.de.