Nach dem ausverkauften und umjubelten Auftritt gemeinsam mit Vocaldente in Otterndorf kommt Taktlos, der etwas andere Cuxhavener Männerchor, an diesem Sonntag, 10. Juni, nach Nordleda zum Sommerkonzert in der St. Nicolai-Kirche. Beginn ist um 18 Uhr. Das ausgefeilte A-capella-Programm umfasst Stücke von der Romantik über Schlager und Pop bis zum Rock. Das traditionelle Volkslied, nicht nur aus Deutschland, hat genauso seinen Platz wie Balladen, Filmmusik, Grönemeyer- und Rammstein-Songs. Viele Fassungen sind ausschließlich für Taktlos geschrieben worden. Der Chor verspricht, Zuhörer in eine Klangatmosphäre zu entführen, die nur durch geübte Männerstimmen unter der exakten Leitung von Ilia Bilienko und der guten Akustik der St. Nicolai-Kirche in Nordleda erzeugt wird. Der Name Taktlos steht für mitreißende Auftritte und Konzerte auf hohem Niveau. „Ich bin sehr stolz, dass ,mein‘ Chor nach Nordleda kommt, lassen Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen“, sagt Günter Dorn, Taktlos-Sänger aus Nordleda. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.