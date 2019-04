Theaterdirektor Philipp Peiniger freut sich auf zahlreiche Besucher beim Tag der offenen Tür am Pfingstmontag. (Kristina Bumb)

In den kommenden Wochen locken zusätzlich attraktive Veranstaltungen.

So lädt das Theater am Dienstag,

30. April, ab 21.30 Uhr zum Tanz in den Mai ein. Tickets inklusive einem Begrüßungs-Aperitif sind ab 9 Euro pro Person erhältlich. Wer möchte, kombiniert die Partynacht mit einem Besuch der aktuellen Show Waschsalon sowie einem Drei-Gänge-Menü im Varieté-

Saal. Für alle, die sich lediglich vor der Party stärken möchten, ist das Grillbuffet im GOP Restaurant Leander eine Option.

Im Wonnemonat Mai steht zudem der Muttertag an. Wer nicht die üblichen Pralinen schenken möchte, überrascht das weibliche Familienoberhaupt mit einem Besuch im GOP.

„Staunen und Spaß haben“ heißt es schließlich beim Tag der offenen Tür am Pfingstmontag, 10. Juni, von 11 bis 17 Uhr. Bei der Veranstaltung lädt das gesamte Haus zum Entdecken ein: vom Foyer und dem eindrucksvollen Varieté-Saal über das Restaurant Leander und die schöne Sonnenterrasse mit Weserblick bis hin zur Eventlocation Adiamo. Das Programm verspricht einen fröhlichen Feiertag für die Familie mit Musik, Mitmachaktionen und kulinarischen Genüssen. Mehrmals am Tag gibt es Kostproben aus der neuen Show Sông Trăng. Der Eintritt ist natürlich frei. Das benachbarte Steigenberger Hotel Bremen ist ebenfalls für interessierte Besucher geöffnet.

Darüber hinaus hat sich das GOP mit der Reederei Hal över zusammengetan und bietet im Rahmen dieser Kooperation von Donnerstag, 9. Mai, bis Sonntag, 29. September, das Arrangement Schiff & Show an. Am Bootsanleger vor dem Theatergebäude legen die Hal-över-Schiffe „Hanseat“ und „Gräfin Emma“ zu einer Rundfahrt auf der Weser ab. Im Anschluss wechseln die Gäste ins Varieté-Theater und erleben dort eine aktuelle Show im Theatersaal. Auf Wunsch gehören außerdem kulinarische Genüsse im Theatersaal oder im Restaurant Leander dazu. Der Clou: Das Arrangement mit Weser-Rundfahrt kostet lediglich zwei Euro mehr als ein reguläres Theaterticket.

Karten sind im GOP Varieté-Theater Bremen, Am Weser-Terminal 4,im GOP Ticketshop in der Pelzerstraße 4–5 sowie unter Telefon 0421 / 89 89 89 89 erhältlich. Weitere Infos gibt es auch unter www.variete.de/bremen.