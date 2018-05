Unter Leitung von Anja Getz, Annalena Wessels und Belinda Bari fuhren kürzlich 40 Jungen und Mädchen des SVMS nach Lüneburg. Die Mörsener Gruppen „Reunion“, „Defenders“, „IMD“ und „The VIPs“ traten in den Kategorien Teens (12 bis 15 Jahre), Senior (16 bis 20) und Adults (ab 21) gegen jeweils rund 20 andere Gruppen an. Ein Kampfgericht mit fünf Wertungsrichtern achtete auf Choreografie, Tanztechnik und Performance.

Das intensive Training samt Workshop-Wochenende sorgte schon im Vorfeld für riesige Vorfreude und zahlte sich bei zwei Gruppen besonders aus. Auch der Spaß während des Wettbewerb-Wochenendes war für alle Tänzer die Reise wert. Am Freitag starteten die Sportler um 17 Uhr mit dem Bus in Richtung Lüneburg, wo sie alle in Turnhallen untergebracht wurden. Gleich nach der Ankunft wurden die Stellproben vorgenommen. Um 6.30 Uhr starteten dann am Sonnabend vor den Vorentscheidungen alle Gruppen in ihren einheitlichen Outfits den aufregenden Tag mit Schminken, gemeinsamem Frühstück und letzter Probe. Egal, ob Sportler aus Sportvereinen, Tanzakademien oder Tanzschulen antraten – alle Tänzer waren gleich nervös. Neben den gemeinsamen Mahlzeiten fand auch ein Workshop statt, bei dem den Tänzern neue Choreografien gezeigt wurden. Am Abend gab es eine riesige Party für alle auf der Tanzfläche.

Am Sonntag fand das große Finale statt, an dem jeweils sechs bis sieben Gruppen pro Kategorie – aufgeteilt in Einsteiger und Fortgeschrittene – teilnahmen. "The VIPs" und "IMD“ hatten sich für das Finale qualifiziert und belegten in ihren Klassen jeweils den vierten Platz.