Zu alt für die Disco, zu jung für den Tanztee? Sie möchten tanzen – mit netten Leuten, auch ohne festen Tanzpartner, mit Freude und Freunden, ohne Turnierzwang, mit viel Spaß und ein wenig Grips und bei vielen geselligen Veranstaltungen dabei sein? Dann besuchen Sie am Sonnabend, 8. September, das „Open House“ (Tag der offenen Tür), das die Gruppe Open Squares von 18 bis 21 Uhr im Bildungshaus „Offener Treff“ in der Lange Straße 28 in Osterholz-Scharmbeck veranstaltet. Die Mitstreiter kommen aus Osterholz-Scharmbeck, Ritterhude, Bremen-Nord, Schwanewede und Gnarrenburg. Ob Paare oder Singles, ob jung oder alt – alle sind herzlich willkommen.

Beim Square Dance tanzen immer acht Tänzer in einem Quadrat. Es ist Tanzen nach Ansage. Es gibt keine fest einstudierten Tänze. Die Tanzfiguren werden während des Tanzes von einem Zurufer angesagt oder gesungen. Dies macht Square Dance interessant und fördert Konzentration und geistige Beweglichkeit. Square Dance in seiner heutigen Form entstand in Nordamerika und wird weltweit getanzt. Wer die Figuren einmal gelernt hat, kann jederzeit überall mittanzen.