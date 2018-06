Der Blumenthaler TV bietet Dance, Video-Clip-Dancing und Hip-Hop an. Die Kindertanzlizenz-Inhaberin Anna Lena Köcher hat schon eine kleine Schar von tanzfreudigen Kindern und Jugendlichen gewonnen. Wer Interesse hat, kann donnerstags von 17 bis 18 Uhr zu zwei Schnupperstunden in den Spiegelraum der Schule Eggestedter Straße kommen. In den Trainingsstunden werden gemeinsam Choreografien eingeübt, die beim großen Weihnachts-Schauturnen des Vereins präsentiert werden sollen.