1980 zog das Geschäft an seine heutige Adresse in die Ladenzeile an der Bahnhofsstraße. Das Angebotsspektrum fokussierte sich weiter, sodass das Geschäft heute ausschließlich Accessoires, Gürtel, Taschen und mehr aus Leder sowie Reisegepäck anbietet. 1991 übernahm Hannelore Meyer den Betrieb von ihren Eltern und führt ihn bis heute.

Wer auf der Suche nach Qualität, Beratung und besonderen Marken ist, die es nicht überall gibt, ist bei Leder Brüning an der richtigen Adresse. Ob Handtaschen aus Leder, Kunstleder oder Nylon, sportlich oder elegant, Rucksäcke oder Taschen in vielen Größen: Bei Leder Brüning findet man Produkte von Herstellern, die im Umkreis nur selten angeboten werden. Darunter Marken wie Freds Bruder, Voi, Chesterfield oder Sacco. Diese Auswahl wechselt regelmäßig, abhängig davon, was gerade Trend ist und in Qualität, Design und Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen kann.

Darauf legt Hannelore Meyer Wert, genauso wie darauf, Besonderheiten mit Mehrwert zu bieten. Dazu gehören beispielsweise die Taschen der italienischen Marke Justo. Sie bestehen aus einem Kunststoffkörper, der in verschiedenen Größen erhältlich ist, sowie einem Inlet, das es in vielen Des-sins gibt. Außerdem lässt sich zwischen unterschiedlich langen Riemen wählen und die Tasche mit oder ohne Überschlag gestalten. „Dadurch wird jede Tasche ganz einzigartig und sehr individuell“, weiß die Inhaberin. „Wir sind zurzeit die Einzigen, die das in der Gegend anbieten“.

Eine ansprechende Optik mit erweiterter Funktionalität bieten auch die Kartenetuis des Herstellers Secrid, die in verschiedenen Ausführungen erhältlich sind. Die kleinen Geldbörsen schützen die in ihnen befindlichen Karten vor dem ausgelesen werden durch Fremde. Dafür sorgt ein sogenannter Cardprotektor aus Aluminium, der in die „Wallets“ integriert ist.

Bei der Anschaffung des passenden Reisegepäcks muss viel beachtet werden. So benötigt man für Langstreckenflüge und Reisen mit der Familie einen anderen Koffer als beispielsweise für Touren, die ausschließlich Handgepäck erfordern. Auch brauchen Vielreisende robustere Ausführungen, die sich bequem transportieren lassen, während Gelegenheitsurlauber vielleicht mehr auf Optik setzen und die Möglichkeit, Tasche oder Koffer auch anderweitig zu nutzen. Deshalb bietet das Geschäft eine breite Auswahl an Produkten in diesem Bereich. Darunter Ausführungen aus Nylon und Hartschale, beispielsweise der Marken Titan oder Travelite. Bei der Entscheidung, welches Gepäck sich am Besten eignet, hilft das Team von Leder Brüning weiter. Die Inhaberin und ihre beiden Mitarbeiter beraten stets individuell und gehen auf die Wünsche ihrer Kunden ein.