Das stattliche Herrenhaus von Gut Sandbeck wurde 1575 im Stil der Weserrenaissance errichtet erfuhren die Gäste der .Stadtführung (Monika Fricke)

Der Baum trägt zwar seinen Namen, aber in Osterholz-Scharmbeck weilte Kaiser Wilhem II. nie, bemerkte Sigrid Grimsehl. Die Eiche wurde ihm zu Ehren 1897 auf dem Marktplatz des damaligen Fleckens Scharmbeck gepflanzt. Dass „Scharmbeck“ älter als „Osterholz“ ist, verblüffte die Gäste der Stadtführung. Sigrid Grimsehl erklärte ihnen, dass erste Besiedelungen bereits in der Steinzeit auf dem höher gelegenen Geestrücken nachgewiesen wurden. Vorgeschichtliche Funde zeugen davon. Der Stadtteil Osterholz entstand viel später, als die Klosterleute die Moore urbar machten.

Sogenannte Neidköpfe am Hausgiebel sollten das Böse vom Hause fernhalten. (Monika Fricke)

Ein altes Foto aus den 1920er-Jahren erinnerte an den regen Viehhandel auf dem Scharmbecker Markt. Das Vieh kam im Herbst von den fetten Marschwiesen und wurde hier aufgetrieben und verkauft. Geschäfte, Handwerksbetriebe und Gaststätten profitierten vom bunten Markttreiben. Das älteste Gasthaus am Scharmbecker Markt sei Stagges Hotel, erfuhren die Gäste. Am Giebel sind einzelne Ziffern angebracht, die auf das Baujahr 1814 hinweisen.

Die Stadtführerin ging zur St. Willehadi Kirche am Markt, deren ältester Teil der Kirchturm ist. Er wurde vor rund 860 Jahren aus Feldsteinen errichtet und seine Mauern sind teils eineinhalb Meter dick. „Die Menschen suchten bei Bedrohungen hier Schutz“, erfuhren die Gäste. Nach dem 30-jährigen Krieg erfolgte die Erweiterung des Kirchenschiffs. Als Besonderheit nannte die Gästeführerin die wertvolle Bielfeldt-Orgel, die in den Jahren 1731 bis 1734 von Erasmus Bielfeldt, einem Schüler Arp Schnitgers, erbaut wurde. Die Geschichte des reich verzierten Taufbeckens verblüffte die Gäste: „Das Taufbecken wurde einmal auf einem Viehmarkt entdeckt, hier stand es als Viehtränke.“

Beim Gang durch die Kirchenstraße deutete die Gästeführerin auf mehrere kunstvoll gestaltete Giebel. Sie stoppte vor einem besonders kleinen Häuschen: „Hier wohnte um 1860 der Luchtenansticker.“ Damals befüllte der „Lampenanzünder“ die Straßenlaternen mit Petroleum und zündete sie zur Nacht an. Später gab es Gaslampen in der Stadt und erst um 1920 herum kam elektrisches Licht in die Stadt, erklärte die Stadtführerin. Das „Norddeutsche Haus“ befand sich gleich daneben, es war in der Blütezeit der Stadt ein Hotel. Interessante Details zur Stadtgeschichte folgte. Etwa dass das Haus Nummer 11 einmal ein Pastoren-Witwenhaus war und während der französischen Besatzung um 1812 ein Hospital für Soldaten.

Unterwegs erfuhren die Gäste, dass es in vielen Häusern Zigarrenmacher-Werkstätten gab: „Die erste Zigarrenmacher-Werkstatt befand sich Mitte des 19. Jahrhunderts im heutigen ‚Hotel zur alten Börse‘ an der Poststraße.“ Auf weitere Sehenswürdigkeiten wies die Stadtführerin in der Beckstraße hin. Hier gab es eine Bierbrauerei und Schnapsbrennerei, zwei mächtige Grabsteine stehen am Eingang. Vor einem liebevoll gepflegten älteren Wohnhaus mit Reetdach deutete die Gästeführerin auf die „Neidköpfe“ am Dachgebälk. Die merkwürdigen Figuren und Fratzen sollten früher die Häuser beschützen und das Böse abwehren. Auch das ehemalige Witwenhaus, das Ernst-August von Sandbeck um 1750 für seine Mutter erbauen ließ, ist hier ein besonderes Baudenkmal.

Ein idyllischer Fußweg führte die Gruppe von der Beckstraße zum städtischen Kulturzentrum Gut Sandbeck. Das Herrenhaus, das heute als Außenstelle dem Standesamt für Trauungen dient und der Kreismusikschule für den Unterricht, wurde 1575 im Stil der Weserrenaissance errichtet. In der Blütezeit des Gutsbetriebes, Mitte des 18. Jahrhunderts, gehörten 150 Höfe zum Gut. Die Bauern mussten jeweils den zehnten Teil ihrer Erträge an den Gutsherren abgeben, berichtete die Gästeführerin. Der letzte „Gutsherr von Sandbeck“ starb 1855 völlig verarmt.

Nah am Gutsgelände führt der Scharmbecker Bach vorbei. Hier gab es einst auf einer Länge von fünf Kilometern sechs Walkmühlen und drei Kornmühlen. „Wolle gab es damals reichlich, denn hier lebten mehr Schafe als Menschen“, so Sigrid Grimsehl. Der Rundgang führte auch zum ältesten Haus der Stadt, dem „Alten Museum“ an der Hundestraße, das 1626 erbaut wurde. Hier waren nochmals schaurige Neidköpfe am Giebel zu sehen. Eine Zeit lang beherbergte es die geschichtlichen Sammlungen des Heimatmuseums.

Die Gäste waren begeistert: „Wir haben viel erfahren, was uns bisher in unserer Stadt nicht bekannt war, oder was wir übersahen. Wir wurden auf viele Besonderheiten aufmerksam gemacht.“ Weitere Stadtführungen gibt es am 17. Juni und 19. August unter dem Motto „Auf den Spuren der Klosterleute von St. Marien“. Dabei führt die Stadtführerin Brigitte Richter die Gäste zu der rund 800 Jahre alten Klosterkirche St. Marien. Treffpunkt ist um 11 Uhr der Parkplatz der Museumsanlage an der Bördestraße. Anmeldung unter Telefon 04791/ 5 78 10. Eine Führung „Rund um den Scharmbecker Marktplatz und Gut Sandbeck“ findet nochmals am Sonntag, 29. Juli, statt. Treffpunkt ist um 11 Uhr der Scharmbecker Marktplatz an der Kaiser-Wilhelm-Eiche. Anmeldungen unter Telefon 04793/ 89 39.