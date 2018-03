Über 6000 Euro erbrachte der Weihnachtsbasar der KGS Stuhr-Brinkum im Dezember letzten Jahres. Die Hälfte davon waren für das Kinderhospiz Löwenherz in Syke bestimmt. Nun war es soweit. 3000 Euro konnte Frau Haase vom Kinderhospiz Löwenherz in Empfang nehmen. Überreicht wurde ihr der Betrag vom Organisationsteam der KGS, vertreten durch Kathi Kowalzik und Britta Steineck, dem Stellvertretenden Schulleiter, Herrn Chairsell, sowie der Vertreterin der SV, Emilie König.

Außerdem konnte sich Frau Haase über ganz viele Papierkraniche freuen, die unter Anleitung von Frau Doherty und Frau Kowalzik von Schülern gefaltet wurden. Die Papierkraniche sollen an die Geschichte des zwölfjährigen Mädchens Sadako erinnern, die im Jahr 1955 an den Spätfolgen des Atombombenabwurfs über Hiroshima tödlich an Leukämie erkrankte.

Im Namen des Kinderhospiz Löwenherz bedankte sich Frau Haase bei allen, die durch ihr Engagement zu dieser schönen Spende beigetragen haben, und versprach, den Kranichen bei Löwenherz ein neues Zuhause zu geben. Mögen es dort tausend Kraniche werden.

Auf dem Bild sind zu sehen (von links): Frau Kowalcik, Emilie König, Chantal Köhler, Sophie Thiermann, Frau Haase, Herr Chairsell und Frau Steineck.