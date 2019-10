Militäroffensive in Nordsyrien

Tausende bei Kölner Kurden-Demo gegen türkischen Einmarsch

Zwei Demonstrationszüge gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien haben sich am Samstagmittag in Köln mit Tausenden Teilnehmern friedlich in Bewegung gesetzt.