Taylor Swift prangert in ihrem neuen Musikvideo an, welche Privilegien Männer in der Gesellschaft genießen.

Sängerin Taylor Swift (30) postete das Video zu ihrem Song „The Man“, bei dem sie auch Regie führte, in den sozialen Medien.

Darin spielt sie etwa einen Geschäftsmann mit Machogehabe, einen arroganten Playboy, einen aufbrausenden Tennis-Star oder einen Vater, der sich als „World's Greatest Dad“ feiern lässt.

Swift prangert offenbar an, welche Privilegien Männer in der Gesellschaft genießen. Dabei teilt die Sängerin kräftig aus. In einer Szene sitzt ein Mann breitbeinig und rauchend in einem U-Bahn-Abteil, in einer anderen pinkelt er an eine Wand.

In einer Instagram-Message dankte Swift den Mitwirkenden, darunter dem Schauspieler Dwayne 'The Rock' Johnson, der einer Figur seine Stimme verlieh. Ihr Vater habe sein Schauspieldebüt gegeben, erklärte Swift weiter. Er ist in dem Video als Tennis-Schiedsrichter zu sehen. Sie danke allen, die ihr dabei geholfen hätten, „der Mann zu werden, von dem ich immer wusste, der ich sein könnte“, merkte Swift mit einem lachenden Emoji an.

Im vorigen August brachte Swift mit „Lover“ ihr siebtes Album heraus. „The Man“ ist einer von 18 Songs auf dem Album. (dpa)