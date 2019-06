Katy Perry (l) und Taylor Swift haben sich wieder lieb. Foto: Jordan Strauss/AP (Jordan Strauss / dpa)

In ihrem farbenfrohen Musikvideo zur Single „You Need To Calm Down“ versöhnt sich Taylor Swift (29) mit ihrer langjährigen Rivalin Katy Perry (34).

Gegen Ende des Clips sind beide in Fast-Food-Kostümen zu sehen: Swift als Pommes-Tüte, Perry als Hamburger. Beide lachen sich an, tanzen zusammen und schmiegen sich aneinander. In den vergangenen Jahren hatten sich die einstigen Freundinnen immer wieder negativ übereinander geäußert.

Eine Versöhnung hatte sich zuletzt aber mehrfach angedeutet. Im vergangenen Jahr freute sich Swift, dass Perry ihr einen Brief und einen Olivenzweig geschickt habe. Vor wenigen Tagen postete Perry ein Foto mit Cookies und den Worten „Endlich Frieden“ und verlinkte dabei ihre Musikerkollegin.

Im Clip zu ihrer aktuellen Single setzt sich Swift erneut für die Rechte von Schwulen und Lesben ein. Auf einem kunterbunten Campingplatz zeigen die Bewohner grenzenlose Liebe, nur einige Demonstranten protestieren gegen Gleichberechtigung. Am Ende fordert Swift Gesetze, die „alle Bürger gleich behandeln“.

Promis wie „Deadpool“-Schauspieler Ryan Reynolds, Moderatorin Ellen DeGeneres, Sänger Adam Lambert oder „Modern Family“-Star Tyler Ferguson haben ebenso einen Gastauftritt wie Dragqueens der US-Show „RuPaul's Drag Race“. Das Video wurde in den ersten Stunden bereits mehr als 16 Millionen Mal angeklickt. (dpa)