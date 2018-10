Kommt der Herbst, geht’s für die Tennisspieler in die Halle. Bevor aber der Tennisclub Worpswede seine Plätze für die Wintersaison schließt, tobten sich Kinder, Junioren und Juniorinnen noch einmal richtig aus: Bei schönstem Wetter trafen sich die Nachwuchsspieler des TCW mit Gästen des TC Eiche Neu Sankt Jürgen und TC Grasberg auf der Worpsweder Anlage. In fünf Gruppen lieferten sie sich spannende Ballwechsel und aufregende Duelle. „Es geht darum, auch außerhalb des Trainings zusammenzukommen und Spaß zu haben“, erklärt Jugendwart Daniel Irlacher, einer der Organisatoren des spielerischen Turniers. Und jede Menge Spaß hatten die 18 Tenniscracks tatsächlich – nicht nur, weil es am Ende für jeden Preise gab, freundlicherweise gestiftet von Worpsweder Einzelhändlern. Wer jetzt Lust bekommen hat, selbst mal den Schläger in die Hand zu nehmen, ist herzlich willkommen! Informationen gibt es auf der Internetseite www.tc-worpswede.de.