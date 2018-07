Im Zuge der Mitgliederversammlung des JFV Aller-Weser konnte der erste Vorsitzende Karl Georg Pawlowski zum ersten Mal auch eine Mannschaft des Jahres ehren. Die Wahl fiel auf das D-Juniorinnen-Team, welches erst im Juni 2016 mit anfangs sieben Spielerinnen den Spielbetrieb aufgenommen hatte. Mittlerweile werden rund 15 Mädchen von Jens Bormann trainiert, wobei er von Janina Sadler-Bormann als Betreuerin Unterstützung erhält.

Nach dem Start, bei dem nicht unbedingt der Erfolg im Fokus stand, sondern die grundlegende fußballerische Ausbildung der Mädchen, konnten nun im zweiten Jahr auch tolle Platzierungen die gute Arbeit im Team unterstreichen. Der dritte Platz in der Hallenmeisterschaft, das Einberufen von drei Spielerinnen in das Kreisauswahl-Team und die Teilnahme am „Brabant Girls Cup“ in den Niederlanden sind nur einige Stationen aus dem Mannschaftsleben. In diesem Sommer konnte das Team die Kreismeisterschaft für sich entscheiden. Bei der Ehrung überreichte der erste Vorsitzende dem Team eine Urkunde sowie einen Ball und wünschte für den weiteren Werdegang viel Erfolg. Jede Spielerin bekam zudem einen Pokal.