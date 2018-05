Die Jugend des Schützenvereins Worpswede besteht aus leistungsorientierten, modernen, aber auch traditionsreichen Sportschützen. Sie legen viel Wert auf Teamgeist, Erfolg, Gemeinschaft und Freizeit.

Um sich zukunftsorientiert aufzustellen, können Kinder hier bereits ab sechs Jahren auf spielerische Weise den richtigen, sicheren und disziplinierten Umgang mit dem Lichtpunktgewehr erlernen. Lichtpunktschießen ist natürlich nicht gefährlich, denn bei Lichtgewehren und Lichtpistolen wird ohne Munition geschossen. Man kann die Funktionsweise von Lichtsportgeräten am Besten wie folgt erklären: Man richtet eine Taschenlampe gegen eine Wand in einiger Entfernung. Durch schnelles Aus- und Anschalten wird ein kurzer Lichtimpuls erzeugt. Genauso funktionieren Lichtsportgeräte. Bei Betätigung des Abzugs löst eben jener Lichtimpuls am Ziel eine Positionserkennung aus. Das Ziel übermittelt die Koordinaten des Lichtpunktes an eine Steuereinheit oder einen PC, die diesen Treffer visuell und als Wert ausgeben.

Durch das Lichtpunktschießen wird die Konzentrationsfähigkeit erhöht und die Feinmotorik sensibilisiert, da die jungen Schützen feste Abläufe vor, während und nach einem Schuss erlernen und perfektionieren. Mit zwölf Jahren werden die Kinder an das Schießen mit dem Luftgewehr und mit 14 Jahren an das Schießen mit dem Kleinkalibergewehr herangeführt. Wegen des zuvor bereits richtig erlernten Umgangs mit dem Gewehr können sie das Sportgerät auf vielfältige Weise nutzen. Man kann stehend, liegend und kniend schießen, alle drei Arten kombiniert, alleine oder in der Mannschaft. Ab dem Lichtpunktschießen werden altersgerechte Wettkämpfe auf Vereins-, Kreis-, Bezirks- und Landesebene ausgetragen. Man trifft sich mit den Schützen aus den anderen umliegenden Schützenvereinen, um gemeinsam zu schießen. Dabei werden auch schon mal Freundschaften geknüpft. Der Höhepunkt ist die Deutsche Meisterschaft, wo man die Wettkämpfe zusammen mit Schützen aus ganz Deutschland absolviert. Bei herausragendem Talent kann man es sogar bis zu den Olympischen Spielen schaffen.

Die Jugendabteilung des Schützenvereins Worpswede besteht bereits seit 55 Jahren. In dieser Zeit wurden viele große sportliche sowie traditionelle Erfolge geschafft. Mehrfach konnten einige Jugendlichen an der Deutschen Meisterschaft des Schießsports in München teilnehmen. Aber auch das traditionelle Schießen wird im Worpsweder Schützenverein großgeschrieben. Moderne Schützenfeste dienen zum einen dem Erhalt der Tradition. Auf der anderen Seite handelt es sich um große Events, die für Gäste jedes Alters die passenden Programme bereithalten. Genauso wie die Erwachsenen ermitteln die Jugendlichen ihre Könige beim Schützenfest, Frühjahrs- und Herbstschießen.

Parallel dazu gibt es die traditionellen Wettkämpfe auf Landesebene (in ganz Niedersachsen), wo die Jugendlichen in sportlichen Disziplinen gegeneinander antreten müssen. Hier haben es die Worpsweder Jugendschützen geschafft, zweimal unter die drei Erstplatzierten zu kommen: Marcel Viohl wurde „1. Prinz vom Schützenbund Niedersachsen“ und zwei Jahre später „2. Prinz vom Schützenbund Niedersachsen“. Da die Bekanntgabe dieser Titel jeweils auf dem Schützenfest in Hannover stattfand, sind die Worpsweder dort gerne hingefahren.

Natürlich dürfen bei so viel sportlichem und traditionellem Schießen auch Freizeitaktivitäten nicht fehlen. Eine Wochenendfahrt nach Norderney ist da eine tolle Abwechslung. Meer, Strand und Camping machen viel Spaß – und wenn man schon mal da ist, besucht man natürlich auch den ortsansässigen Schützenverein. Dabei werden Freundschaften gepflegt, und auch ein spannender Wettkampf der zwei Vereine darf nicht fehlen. Auch ein Besuch im Heidepark oder eine Fahrradtour mit anschließendem Grillen bilden eine tolle Abwechslung.

Ganz einfach zusammengefasst: Die Aktivitäten im Schützenverein sind sehr unterschiedlich und machen viel Spaß. Wer gerne mal vorbeischauen möchte, kann das dienstags von 17 bis 19 Uhr machen. Nähere Informationen dazu gibt es bei der Jugendleiterin des Schützenvereins, Rosi Kirsch, unter der Telefonnummer 0 47 92 / 31 00 23 oder der E-Mail-Adresse rosi.kirsch@ewe.net sowie bei Jessica Kück unter der Telefonnummer 0 47 94 / 96 23 33 oder unter der E-Mail-Adresse jessi-sternchen@web.de.