Gabriele Rost-Brasholz absolvierte nur kurz nach ihrem Sieg im Halbmarathon auch noch die 4x100 Meter Staffel. (Möllers)

Gabriele Rost-Brasholz hat für verdutzte Blicke beim Organisator der Senioren-Leichtathletik-Weltmeisterschaft im spanischen Malaga gesorgt. Was die Schierbrokerin, die das Trikot der LG Bremen Nord trägt, gemacht hat? Eine knappe Stunde nachdem sie die Ziellinie beim Halbmarathon überquert hatte, half sie bei der 4x100-Meter-Staffel aus. Und bei beiden Wettkämpfen war sie nicht nur irgendeine Mitläuferin im hinteren Drittel, sondern grüßte am Ende jeweils vom Siegertreppchen: Den Halbmarathon gewann Rost-Brasholz mit dem deutschen Team, beim Staffel-Wettbewerb der Altersklasse W70 holte sie die Silbermedaille. „Bei der Siegerehrung wollte der Organisator das nicht glauben, das hätte er noch nie gesehen“, berichtete Rost-Brasholz.

In dieser Woche ist die Athletin von den Weltmeisterschaften aus Spanien zurückgekehrt. Jetzt legt sie erst mal eine kleine Erholungspause ein – und diese braucht sie nicht nur wegen der zwei Wettkämpfe innerhalb einer Stunde. Denn die Schierbrokerin versuchte ihr Glück in Malaga in insgesamt fünf Disziplinen: 4x100-Meter-Staffel, sechs Kilometer Cross, 5000 Meter Bahn, Zehn Kilometer Straße und Halbmarathon. Tatsächlich hatte sie außerdem noch für den 400-Meter-Lauf gemeldet, aber „ich habe mich erkältet und deshalb darauf verzichtet, um für den Halbmarathon noch Kräfte zu haben“.

Am ersten Wettkampftag stand für die Sportlerin der LG Bremen Nord die Sechs-Kilometer-Crossstrecke auf dem Programm. „Der dreimal zu durchlaufende Rundkurs war äußerst anspruchsvoll und führte durch ein parkähnliches Gelände mit vielen Steigungen“, berichtete Rost-Brasholz, „der Untergrund war holprig.“ Der böige Wind erschwerte den Athleten die Aufgabe zusätzlich. Dieser wirbelte nämlich den Boden auf, sodass eine Staubwolke in der Luft hing und den Sportlern die Sicht auf mögliche Hindernisse erschwerte. „Nach der ersten Runde wusste man, was einen in den verbleibenden zwei erwartet und dass große Vorsicht geboten ist, um einen Sturz zu vermeiden“, erzählte Rost-Brasholz. Tatsächlich stürzten auch gleich mehrere Sportler, doch laut der Athletin verletzte sich niemand schwerer.

Die Schierbrokerin durchquerte den Parcours derweil unfallfrei und in einer ordentlichen Zeit: Sie erreichte nach 33,53 Minuten das Ziel – gleichbedeutend mit Platz acht. Gemeinsam mit Brigitte Nittel und Elfriede Hodapp holte Rost-Brasholz in dieser Disziplin Silber im Teamwettbewerb der W70. Vier Tage später startete die Athletin über die Zehn-Kilometer-Distanz. „Da es am Vortag und in der Nacht heftig geregnet hatte, herrschte eine extrem hohe Luftfeuchtigkeit“, sagte Rost-Brasholz. In der Einzelwertung landete sie hier auf dem sechsten Platz. Schlussendlich stimmte sie das Resultat zufrieden, viel mehr hatte sich die Schierbrokerin ohnehin nicht ausgerechnet.

Hitze erschwert Lauf

Die hohe Luftfeuchtigkeit erschwerte ihr auch den 5000-Meter-Lauf. Nichtsdestotrotz reichte es für Rost-Brasholz in dieser Disziplin zum achten Rang. Vor allem die Zeit von 26,42 Minuten stimmte die Athletin zufrieden. Immerhin war sie damit nochmals drei Sekunden schneller unterwegs als bei den Deutschen Meisterschaften. „Vier Tage später ging es um 9 Uhr unter sengender Sonne auf die Halbmarathonstrecke. Es waren mehr als 900 Teilnehmer auf der Strecke. Die extreme Hitze forderte viele Opfer, etliche kollabierten“, berichtete Rost-Brasholz, die ebenfalls unter den Bedingungen litt.

Sie kämpfte sich durch den Rundkurs und schleppte sich mit den letzten Kraftreserven über die Ziellinie. Mit ihrer Zeit von 2:14,30 Stunden wurde sie in der Einzelwertung Fünfte. Mit Nittel und Maria-Luise Kluge holte sie Gold in der Teamwertung. Gänzlich zufrieden war Rost-Brasholz trotz des Titelgewinns nicht. Schließlich hatte sie eine Zeit um die zwei Stunden angepeilt.