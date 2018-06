Die WM-Teilnehmer

Teamporträt: Dänemark

Die Dänen haben sich erst in den Playoffs für die WM in Russland qualifiziert. Mit einem 5:1 in Irland lösten die Skandinavier zum fünften Mal in ihrer Geschichte das Ticket für eine Fußball-Weltmeisterschaft.