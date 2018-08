"A Quiet Place" ist ein packender Endzeit-Thriller mit einer originellen Grundidee. (Paramount Pictures)

Die als Ikone des Indiekinos gefeierte Greta Gerwig hat sich zum ersten Mal allein an einen Film gewagt und liefert ein erfrischend unaufgeregtes Werk ab, das zwar nicht autobiografisch ist, aber voll mit persönlichen Erfahrungen. „Lady Bird“ ist eine wunderbar inszenierte und fabelhaft gespielte Komödie über eine besondere und doch ganz normale Mutter-Tochter-Beziehung. Des Weiteren im Heimkino: die rasante Action-Komödie „Gringo“ und der nervenaufreibende Endzeit-Thriller „A Quiet Place“.

A Quiet Place (VÖ: 23. August):

Nach einer Monsterinvasion sind die überlebenden Menschen gezwungen, in völliger Stille zu leben. So verständigen sich Evelyn (Emily Blunt, links) und ihre Tochter Regan (Millicent Simmonds) in Gebärdensprache. (Paramount Pictures)

Schauspieler und Regisseur John Krasinski hat sich seine Ehefrau Emily Blunt geschnappt und einen ziemlich nervenaufreibenden Thriller erschaffen: Doch die Hauptrolle in „A Quiet Place“ (2018) spielt vor allem die Stille. Denn bei jedem Geräusch steigt die Gefahr, von den monströsen Kreaturen, die die Erde in Beschlag genommen haben, entdeckt zu werden. Eine originelle Grundidee, die für intensiven Nervenkitzel sorgt.

Lady Bird: (VÖ: 23. August):

Witzig, traurig - und alles ist echt: "Lady Bird" ist ein fantastischer Coming-of-Age-Film von Greta Gerwig. (Universal Pictures)

Greta Gerwig führte zum ersten Mal alleine Regie und hat mit „Lady Bird“ ein wunderbar witziges und emotionales Coming-of-Age-Drama abgeliefert. Teenager Christine (Saoirse Ronan) nennt sich selbst Lady Bird - und verlangt auch, dass alle anderen sie so nennen. Zum Studieren will sie nach New York, doch ihre Mutter (Laurie Metcalf) hätte sie lieber weiterhin in der Heimatstadt Sacramento. Ein Film, der aufreizend unaufgeregt vom Erwachsenwerden und einer komplizierten und doch so normalen Mutter-Tochter-Beziehung erzählt.

Gringo (VÖ: VÖ: 24. August):

Lady Bird (Saoirse Ronan) will hoch fliegen, auch wenn ihre Flügel immer wieder gestutzt werden. (Universal Pictures)

So fies wie in „Gringo“ hat man Charlize Theron lange nicht gesehen. Sie spielt zwar nur eine Nebenrolle, ist aber die größte Sensation in der völlig durchgeknallten Action-Komödie. Vor lauter Figuren und Verwicklungen verliert man allerdings sehr schnell den Überblick. Spaß macht das rabenschwarze Chaos trotzdem.