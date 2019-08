Spannende Einblicke in das Airbus-Werk in Hamburg-Finkenwerder erhalten die Teilnehmer bei „ISU on Tour“. (Christian Charisius, dpa)

Neben den neuen Azubis steht auch der Veranstaltungsreigen in den Startlöchern. Im Rahmen der beliebten Reihe „ISU on Tour“ besuchen einige Mitglieder der Interessengemeinschaft am Mittwoch, 28. August, das Werk von Airbus in Hamburg-Finkenwerder. Dort findet die Endmontage einiger Flugzeuge der Airbus-Familie, etwa des A380, statt. Im Anschluss an die Werksbesichtigung sind ein gemeinsames Mittagessen sowie eine Einkehr bei Kaffee und Kuchen

im Kräuterhotel Heidejäger in Mulms­horn geplant. Mit 50 Teilnehmern war die Veranstaltung bereits frühzeitig ausgebucht.

Auch wenn zahlreiche Gemeindemitglieder gerade erst aus dem Sommerurlaub zurückgekehrt sind, weist die ISU bereits auf die Weihnachtszeit hin. So ist die Anmeldefrist für den Stuhrer Weihnachtsmarkt Anfang dieses Monats abgelaufen. „Wir als Organisatoren haben zusammen mit der Gemeinde jetzt die schwierige Aufgabe, aus einer immer größer werdenden Anzahl an Bewerbungen eine Ständevielfalt auszuwählen“, erläutert Sittauer. Darüber hinaus läuft noch die Teilnahmefrist für den Stuhrer Adventskalender. Die Unternehmen in der Gemeinde sind erneut aufgerufen, das Gemeinschaftsprojekt von Gemeinde, ISU, BIG und UFO mit einem Sachpreis oder einer Kalenderbestellung zu unterstützen. „Die Firmen investieren einen vergleichsweise geringen Betrag, stärken zugleich unseren Wirtschaftsstandort und beteiligen sich an einer pfiffigen Marketingidee“, heißt es von Seiten der ISU. Wer sich an dem Adventskalender beteiligen möchte, kann sich bis Mittwoch, 21. August, per E-Mail an info@isu-stuhr.de melden.