Viel Spaß und gute Lernerfolge haben die Teilnehmer der diesjährigen „Tryandplay“-Aktion für Schnuppermitglieder des TG Uesen. Nach den Erfolgen der letzten Jahre nehmen in diesem Sommer 15 neue Tennisspieler an dieser Aktion teil. Geleitet und betreut wird die Aktion in diesem Jahr wieder von Annette Lesemann, Holger Hildebrandt und Kurt Klindworth.