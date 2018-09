Die diesjährigen Tennis-Meisterschaften des TSV Etelsen fanden vor einer großen Kulisse Mitte September bei Sonnenschein statt. Die zahlreichen Fans konnten Kaffee und Kuchen genießen, Lieferanten waren diesmal die Familien Büssenschütt, Plogsties und Schmidt. Das Publikum war begeistert von den spannenden Endspielen.

Bei den Ü 40 plus wurde wieder Andreas Büssenschütt Vereinsmeister nach zwei Gewinnsätzen, sein Gegner Roland Schmidt zeigte eine tolle Leistung. Erstmalig wurde Konrad Lerch Vereinsmeister bei den Herren. Er bezwang den starken Heiko Plogsties in zwei Sätzen. Bei den Damen setzte sich Saskia Webner ungeschlagen in den Gruppenspielen durch und wurde Vereinsmeisterin, als Vize-Meisterin wurde Lara Greve ausgezeichnet.