Erstmalig hatten die Spiele zur Ermittlung der Clubmeister im Pokalmodus und in unterschiedlichen Altersklassen stattgefunden. Es wurde in den Altersklassen „bis und über 40“ gespielt und so die Finalisten ermittelt, die Finalspiele wurden jetzt vor Kurzem ausgetragen.

Es standen sich in der „Herren 40 Klasse“ Andreas Rusche und Matthias Kehl gegenüber. Beide kennen sich schon lange, während Rusche bei den Herren 50 in der Verbandsklasse die Punktspielsaison bestritt, kämpfte sich Kehl mit einer beeindruckenden Einzel-Bilanz von 6:0 in der 1. Regionsklasse der Herren 40 durch. Ein spannendes Endspiel war somit die logische Folge und obwohl das Ergebnis über die wirkliche Spannung hinwegtäuscht, gewann Rusche mit 6:1 und 6:3. Insbesondere im zweiten Satz trennte die beiden nur ein Break, das Spiel hätte deshalb auch eine schnelle Wendung nehmen können; Andreas Rusche wurde nun zum ersten Mal in der Herren Ü 40-Klasse Clubmeister.

Das Finale der Herren „U 40“ bestritten die beiden Mannschaftskollegen Sören Rudeck und Marcus Korth, beide haben in dieser Saison schon viele Spiele in der Bezirksklasse Seite an Seite gespielt und mussten nun in diesem Finale gegeneinander antreten. Rudeck (Abonnement-Clubmeister der vergangenen Jahre) setzte sich im ersten Satz schnell durch und gewann diesen mit 6:1, auch im zweiten Satz erwartete man einen ähnlichen Ausgang, denn Rudeck führte bereits mit 3:1. Doch dann passierte das, was nahezu im Tennissport einzigartig ist, Korth wurde von Schlag zu Schlag besser, drehte das Spiel und gewann den zweiten Satz mit 7:6. Der Matchtiebreak musste die Entscheidung bringen und Korth konnte die Erfolgswelle weiterreiten und gewann ebenfalls knapp, aber am Ende verdient mit 10:7, dies bescherte ihm den Clubmeistertitel in der Altersklasse „U 40“.

Die Finalisten wurden dann ab 18.30 Uhr gemeinsam mit einer Vielzahl von Mitgliedern beim bereits erwähnten Sommerfest gefeiert. Das Clubhaus wurde durch das Organisationskomitee um Caren Adolph geschmückt und perfekt illuminiert hergerichtet, es gab ein tolles Grillbufett mit selbstgemachten Salaten und Nachtischen, eine Cocktailbar erfüllte alle Wünsche der Gäste und die Musik sorgte gleichzeitig für eine ausgelassene und sommerliche Stimmung bis in die späte Morgenstunde.

Alle Vereinsmitglieder waren restlos begeistert und der Erste Vorsitzende des Vereins, Nicolas Sanchez de la Torre, freut sich bereits schon heute auf das kommende Fest im nächsten Jahr.