Die drei Tennisklubs in Neu St. Jürgen, Grasberg und Worpswede veranstalteten über drei Wochenenden eines der drei größten Leistungsklassen (LK)-Tennisturniere im Tennisverband Niedersachsen/Bremen. Im vierten Jahr hatten über 150 Aktive gemeldet. Es gab nur LK-Punkte zu gewinnen, aber die drei Clubs konnten Teilnehmer aus Ostfriesland, Hitzacker, Hannover oder Stade begrüßen.

Die Spielerinnen und Spieler konnten sich in den Altersklassen 8 bis 17 und 17 bis 23 anmelden. Etliche Felder hatten ein 16er-Feld. Auch wer in seinem ersten Match als Verlierer den Tennisplatz verlassen hatte, durfte in einer Nebenrunde (Trostrunde) weiterspielen. Gespielt wurde auf den drei Anlagen, zwölf Plätze standen zur Verfügung. Freitag und Sonnabend half der TC Falkenberg mit vier weiteren Tennisplätzen aus. Am Sonntag gab es dann über 20 Endspiele in den einzelnen Altersklassen zwischen 30 und über 75 Jahren. Für die Siegerinnen und Sieger gab es Sachpreise. Wie beliebt dieses Tennisturnier in Norddeutschland inzwischen ist, zeigt die erneut gesteigerte Teilnehmerzahl.