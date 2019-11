Arnold Schwarzenegger trifft Greta Thunberg

Terminator: Fan-Kritik nach Radausflug mit Greta Thunberg

teleschau

Was für ein schlagkräftiges Duo: „Terminator“ Arnold Schwarzenegger traf in Kalifornien die Klimaktivistin Gret Thunberg. Und machte einen Radausflug! Deshalb steht er in der Kritik - bei einigen seiner Fans!