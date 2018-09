30 Uhr zu einer Versammlung in die Schützenhalle im Schießstand am Rosenbusch in Beckedorf ein. Neben den üblichen Regularien ist der Hauptpunkt der 51. Königsball am Sonnabend, 27. Oktober. Der Vorstand bittet um große Beteiligung der Mitglieder. Des Weiteren bittet der Blumenthaler Schützenverein seine Mitglieder zum Arbeitsdienst am Sonnabend, 22. September. Beginn ist um 9 Uhr mit einem gemeinsamen Frühstück.